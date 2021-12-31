 

Москвичей предупредили о резком похолодании

31.12.2021, 13:43, Новости дня
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Москвичей ожидает ощутимое похолодание в ночь на 2 января: температура понизится до минус 9-11 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус девять-одиннадцать градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус 8-10 градусов. Вот такая оттепель – комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода», – передает РИА «Новости» слова Синенкова.

На последний день уходящего года метеорологи прогнозируют в столице облачную погоду, местами небольшой снег.

По словам Синенкова, температура воздуха днем составит минус 3-5 градусов, по области – минус 2-7.

Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба при нормальном показателе в районе 748 миллиметров.

Ранее москвичам обещали теплую погоду и снег на Новый год.



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