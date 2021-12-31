Турки обрадовались возможности «не воевать» с Россией

Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.

«Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?» – передает РИА «Новости» слова пользователя с именем Сердар.

«Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции», – считает Походмиссия.

«Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен», – выразил мнение Мухсин.

«Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие – для РФ раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы… Хоть от нас отстали…» – подытожили читатели.

В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.

Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.