В СПЧ представили нагрудный знак иноагента

На заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) был представлен аксессуар, необходимый для обязательного ношения на одежде лицами, признанными иностранными агентами.

Он представляет собой нагрудный знак жёлтого цвета в виде шестиконечной звезды с соответствующей надписью.

– Совет по правам человека, прежде всего, борется именно за права граждан, а они заслужили знать тех, кто получает иностранное финансирование, и быть бдительными при общении с ними. Назвать это репрессиями могут только недруги нашего государства, ведь никаких штрафных санкций и поражения в правах только из-за статуса иностранного агента не подразумевается. Собственно говоря, надень знак и ходи спокойно, – заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Правозащитник добавил, что независимыми экспертами было проведено социологическое исследование, подтвердившее, что две трети россиян поддерживают введение знаков отличия для иностранных агентов. В случае ношения звезды неустановленной формы или отказа от обязательств по исполнению законодательства против лиц будут возбуждаться административные, а впоследствии уголовные дела.

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