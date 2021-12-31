 

В СПЧ представили нагрудный знак иноагента

31.12.2021, 13:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) был представлен аксессуар, необходимый для обязательного ношения на одежде лицами, признанными иностранными агентами.

Он представляет собой нагрудный знак жёлтого цвета в виде шестиконечной звезды с соответствующей надписью.

– Совет по правам человека, прежде всего, борется именно за права граждан, а они заслужили знать тех, кто получает иностранное финансирование, и быть бдительными при общении с ними. Назвать это репрессиями могут только недруги нашего государства, ведь никаких штрафных санкций и поражения в правах только из-за статуса иностранного агента не подразумевается. Собственно говоря, надень знак и ходи спокойно, – заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Правозащитник добавил, что независимыми экспертами было проведено социологическое исследование, подтвердившее, что две трети россиян поддерживают введение знаков отличия для иностранных агентов. В случае ношения звезды неустановленной формы или отказа от обязательств по исполнению законодательства против лиц будут возбуждаться административные, а впоследствии уголовные дела.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Привезла из Японии рецепт маски от морщин (называю ее скромно – ключ молодости)

23.11 / Бузова показала изменения лица при использовании фильтров

10.08 / МТПП предложила разыграть среди участников онлайн-голосования квартиры и машины

04.06 / В спальне – алоэ, а в гостиной – фикус: растения, которые помогут очистить дома воздух от вредных испарений

05.08 / Пэрис Хилтон о женихе Картере Реуме, беременности и имени для будущей дочери

22.08 / Полиция задержала как минимум 12 человек

31.05 / Коктебельский лайн-ап

06.11 / Новосибирский госпиталь открыл платный прием пациентов с COVID-19

22.08 / Мнение: Армия-2020. Анонс

18.06 / Контрастное умывание и крем с кофеином: как быстро избавиться от утреннего отека на лице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика