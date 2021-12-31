 

Дождались! – Личное мнение

31.12.2021, 13:22, Разное
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Президент России вчера подписал один очень важный и знаковый указ: за неполную уплату алиментов бывший муж может попасть в тюрьму.

Как обстояли дела у «продвинутых» не в ту сторону отцов? А, требуешь денег, жёнушка? Ну, вот тебе сто рублей — алименты. Полностью выплачу чуть позже.


Фото: Соцсети

И всё — мужик спокойно дальше гулял. С новой бабой — на юг. Машинку — обновил. В Танчиках новый бронеобвес — купил.

И ребёнку от бывшей платит ведь — сколько может! И не отказывается, на словах, выплатить всё.

Теперь такой номер не прокатит. Или выплачивай всё, что назначил суд, вовремя или посиди-подумай — за решёткой.

Бывают бывшие мужья и бывшие жёны — это, хоть и грустно всегда, но нормально. Не сошлись люди характерами, разлюбили, загуляли или просто устали — зачем себя мучить?

Развелись.

Но при чём тут дети? Бывших детей не бывает. Почему только мать должна тащить ребёнка?

Эта история ведь про частичную выплату алиментов — форменное издевательство. И над матерью, и, что значительно хуже, над ребёнком.

Ему в школу собираться в августе. Значит и алименты должны быть в августе в полном объёме, а не в июле будущего года.

В вопросе про алименты с наказанием теперь всё правильно. Наконец, мы дошли до этого. Остался только один момент — размер алиментов.

Я против того, что сумма выплат на содержание ребёнка привязывается к зарплате.

Чем ребёнок офисного бухгалтера хуже ребёнка футболиста? Почему ему платят меньше? Он меньше ест? Ему не нужны книги? Обувь? Это несправедливо.

Размер алиментов должен быть строго фиксирован. По сегодняшним ценам — 100 тысяч рублей в месяц в столице, и 70 тысяч — в провинции.

Такая сумма покроет потребности детей — и в секцию спортивную ребёнка записать можно, и дополнительные занятия английским оплатить, и няню нанять, чтобы мать сбегала на свидание.

Не заплатил вовремя? Посиди — закон Путин уже подписал.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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