США предупредили о «драматическом» росте заболеваемости COVID-19

США предупредили, что возможен «драматический» рост заболеваемости COVID-19. Давление на систему здравоохранения увеличится из-за того, что каждый день растет число зараженных «омиркон»-штаммом.

В январе США могут столкнуться с определенными трудностями. На этот месяц прогнозируется самая настоящая «вирусная буря». В январе резко увеличится число зараженных «омикроном». Об этом ранее предупреждал и Энтони Фаучи, главный инфекционист Штатов. Он предположил, что пик нынешней волны будет в январе. Далее заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад.

Заболеваемость вырастит, поскольку на новогодние праздник люди чащ передвигаются по стране. Сейчас занято почти 80% коек в отделениях интенсивной терапии, 22% пациентов в реанимация – зараженные коронавирусом. За последнюю неделю в медучреждения попали 370 детей. За время пандемии этот показатель является самым высоким.

«Омикрон» впервые был выявлен полтора месяца назад в Южной Африке. Штамм начал быстро распространяться по миру. Сейчас зараженные данной разновидностью COVID-19 находятся в 100 государствах.

Источник: www.rbc.ru