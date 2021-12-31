Проктолог Смирнова рассказала об опасном сочетании продуктов на новогоднем столе

Врач-проктолог Елена Смирнова рассказала, что сочетание продуктов на новогоднем столе может являться опасным и вызвать обострение хронических заболеваний, а также запоров, диареи и вздутия. Она дала несколько советов, которые помогут избежать такого исхода.

По словам доктора, в саму новогоднюю ночь лучше всего ограничиться шампанским и легкими закусками. Таким образом, желудочно-кишечный тракт не будет перегружен. Для того, чтобы не остаться голодным, можно заранее поесть, хотя бы до девяти часов вечера.

Кроме того, при употреблении жирных салатов рекомендуется «разбавить» их овощами, чтобы в последующие дни не возникло проблем со стулом. На стол также нужно поставить нарезанные лимон, ананас или грейпфрут, потому что эти фрукты оказывают положительное влияние на пищеварительную систему.

Смирнова упомянула и алкоголь. Она не призывает полностью отказаться от него в новогоднюю ночь, но все же советует помнить о последствиях. После распития спиртных напитков, сосуды малого таза расширяются, а приток крови к узлам начинает ускоряться. Это приведет к неблагоприятным последствиям. Такой же эффект вызывают острые специи и блюда, так что лучше есть все в меру.

На стол также можно поставить обычную воду, тогда человек выпьет меньше алкоголя. Помимо этого, проктолог категорически против смешивания бобовых и винограда с алкоголем. При совмещении этих продуктов происходит несварение.

Источник: doctorpiter.ru