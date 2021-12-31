 

«В конце концов, все сводится к детям». Премьера!

31.12.2021, 13:18, Разное
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«Новый Новый год». Музыкальное поздравление от группы «Большое Спасибо», Чулпан Хаматовой, Кортнева, Макаревича, Кипелова, Джигурды, Сукачева и других звезд.

Алексей Яблоков и Анатолий Старостин (группа «Большое Спасибо»):

— Недавно мы сочинили отличную новогоднюю песню. Показали ее главе фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и сказали, что хотим записать эту песню с участием классных музыкантов. Если людям песня понравится, пусть они переведут деньги фонду. Все просто.

Хаматовой идея понравилась, и мы пошли к музыкантам. Надо заметить, не отказался никто. Таким образом, под присмотром нашего саунд-продюсера Софьи Кругликовой, с нами спели Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Валерий Кипелов, Гарик Сукачев, сама Чулпан Хаматова и другие звезды. И, конечно, наш персональный любимец — Никита Джигурда, наш русский Леонард Коэн. Это первый эксперимент в истории человечества, когда музыка объединила Валерия Кипелова и Джигурду на одной площадке, пусть и виртуальной. Но ведь в этом и есть смысл музыки — соединять совершенно разных людей. Особенно, когда они круто поют.

Мы надеемся, что наше музыкальное послание понравится людям. Будет здорово, если с его помощью нам удастся обратить внимание на детей, о которых заботится фонд «Подари жизнь». В конце концов, все сводится к детям. Как ни крути, они не могут без нас, а мы без них.

Анатолий Старостин и Алексей Яблоков. Фото: Марина Шаклеина

КАК ПОМОЧЬ

Поддержать детей фонда «Подари жизнь» можно здесь.

ТЕКСТ ПЕСНИ«Новый Новый год»

Дед Мороз кружит по небу Но посадки не дают Пока полночь не наступит И куранты не пробьют И сугробы вдоль аллеи Околдованы зимой Словно статуи в музее Охраняют путь домой

Новый новый новый новый новый год Земля кружится, и снег идет. Новый новый новый новый новый год Все, что задумал, произойдет

Снег кружится, словно искры В желтой дымке фонарей В воздухе ночном зависли Мысли взрослых и детей Непонятно, что там впереди Куда идти, к чему стремиться Время ставить точку на пути На пять минут остановиться На пять минут

Новый новый новый новый новый год Земля кружится и снег идет Новый новый новый новый новый год Снежинки падают прямо в рот Новый новый новый новый новый год Новый сезон, новый эпизод Новый новый новый новый новый год Все, что задумал, произойдет

Время выдохнуть, закрыть глаза Дела оставить на потом, и Мысленно перенестись назад Запомнить то, что стоит помнить Снег идет, уже немного Остается подождать Новый год приходит строго В полночь; все начнем опять Все начнем опять

Новый новый новый новый новый год Судьбы таинственный поворот Новый новый новый новый новый год Снежинки падают прямо в рот Новый новый новый новый новый год Земля кружится и снег идет Новый новый новый новый новый год Все, что задумал, произойдет

Новый новый новый новый новый год Земля кружится и снег идет Новый новый новый новый новый год Все, что задумал, произойдет

Источник: Новая газета



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