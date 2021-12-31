 

“Найду его в любой точке планеты. Будем вместе”. Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот

31.12.2021, 13:12, Новости дня
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На фото супруги позируют, держась за руки во время прогулки. Жена Комарова выбрала для съемки желтый сарафан свободного кроя, скрывающий живот и бедра, а журналист был одет в джинсы и легкую куртку, дополнив образ шляпой.

Кучеренко не стала уточнять, в какой именно стране они сейчас находятся.

“Найду его в любой точке планеты, где бы он ни был. Прилетела к мужу на другой континент. Будем вместе на Новый год. Пусть ваши любимые всегда будут рядом”, – написала Кучеренко.

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Публикация от Oleksandra Kucherenko (@aakucherenko)

Контекст:

Александра Кучеренко – обладательница титула “Мисс Украина 2016”. Она является ведущей передач “Звездный спорт” и “33 за 3”, которые выходят на канале ICTV.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Им пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте “Танцы со звездами”, который выходил на канале “1+1” осенью 2017 года – Кучеренко и Комаров выступали на паркете в паре.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. Комаров старше Кучеренко на 15 лет. По словам 24-летней ведущей, она не чувствует разницы в возрасте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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