Сапронов: 2021 год принес разочарование из-за отсутствия реальных быстрых реформ в Украине, хотя у власти в одних руках были все инструменты для этого

Уходи скорее, пожалуйста, 2021-й!

Слишком много бед и потрясений для Украины.

Углубление бедности людей, волнения из-за возможной полномасштабной войны с Россией, множество смертей близких от COVID-19, цены на газ и продукты питания, разочарование от отсутствия реальных быстрых реформ при наличии у власти всех инструментов в одних руках.

Маленькие позитивные всплески в виде бронзы Элины Свитолиной в теннисе на Олимпиаде в Токио или успех сборной Андрея Шевченко на Евро – почти не в счет.

Главное, пожалуй, спасибо, что живы. Остается ждать, надеяться и верить.

Желаю украинцам простого человеческого счастья. Это очень емкое и важное слово. В нем все! Больше положительных эмоций, мечтайте. Мысли материальны. Берегите себя и свои семьи.

Будьте больше времени с родителями, детьми, внуками. Уходите из Facebook, Tik-Tok и Instagram. Мы перестали думать.

С Новым годом, Украина!

Источник: “ГОРДОН”

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