“Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу”. Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год

“Что попросите у Деда Мороза?” – спросили у нее фолловеры.

“Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу новое кольцо”, – написала артистка.

Скриншот: bilyk_iryna / Instagram

Контекст:

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Окончила Киевское государственное музыкальное училище имени Глиера и Киевский национальный университет культуры и искусств. В 1990 году выпустила первый альбом “Кувала зозуля”. Всего у певицы 12 альбомов. В 1996 году она была удостоена звания заслуженной артистки Украины, в 2008 году – народной артистки, а в 2020-м – ордена княгини Ольги ІІІ степени.

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