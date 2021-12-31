 

Впервые удалось извлечь ДНК из волос древних мумий из Южной Америки

31.12.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщает автор научной статьи, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution, впервые в истории ученые сумели не только извлечь ДНК, но и расшифровать геном древних мумий. Ранее они были найдены на территории Южной Америки.

Мумиям примерно по две тысячи лет, сообщают ученые. Они являются свидетельствами жизни древних индейских племен.

Собственно говоря, ДНК сохранились только благодаря тому, что в волосах мумий все еще размножались паразиты. Человеческие гены нашли в кладках их яиц. Ученые также напоминают, что в волосах обычно не так уж много молекул ДНК, поскольку они состоят, в основном, из кератина. В данном случае исследователям просто повезло, что в их интересах «поработали» паразиты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / N-TV – британским туристам запрещают въезд в ЕС после брексита

19.06 / Победительница “Танців з зірками” объяснила, почему на похоронах Чапкиса было мало знаменитостей

04.11 / В суде по MH17 хотят допросить Геращенко и Авакова

21.02 / Акунин: Навальный выйдет на свободу не раньше, чем на свободу выйдет Россия

16.06 / У владельцев устройств на Windows 7 появится возможность бесплатно обновиться до Windows 11

02.04 / Санкции против топ-10 контрабандистов, введенные СНБО, основаны на данных СБУ – Баканов

06.07 / ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

05.02 / Samsung выпустит новую модель смартфона Galaxy M02

14.12 / Новый кроссовер Audi SQ7 получил увеличение мощности на 10%

30.06 / Турция захотела тренировать украинских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика