Впервые удалось извлечь ДНК из волос древних мумий из Южной Америки

Как сообщает автор научной статьи, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution, впервые в истории ученые сумели не только извлечь ДНК, но и расшифровать геном древних мумий. Ранее они были найдены на территории Южной Америки.

Мумиям примерно по две тысячи лет, сообщают ученые. Они являются свидетельствами жизни древних индейских племен.

Собственно говоря, ДНК сохранились только благодаря тому, что в волосах мумий все еще размножались паразиты. Человеческие гены нашли в кладках их яиц. Ученые также напоминают, что в волосах обычно не так уж много молекул ДНК, поскольку они состоят, в основном, из кератина. В данном случае исследователям просто повезло, что в их интересах «поработали» паразиты.