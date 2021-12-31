Дикие лошади создали структурированное общество

Изучение жизни диких лошадей, обитающих на территории Португалии, проводила группа японских ученых под руководством Шинья Ямамото. Исследователи сделали неожиданное для себя открытие.

Оказалось, что животные, изначально обладающие стадным инстинктом, сумели создать хорошо структурированное общество.

Стадо – не единственное объединение. Внутри него существуют еще и небольшие группы. Причем одна и та же лошадь может входить сразу в несколько групп. Это как у человека: он гражданин какой-то страны, но у него есть национальность, а еще он живет в семье и принадлежит к какому-то трудовому коллективу. Лошади создали, конечно, не такую же самую структуру, но нечто очень похожее.