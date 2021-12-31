 

Роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19 в Израиле

31.12.2021, 12:58, Новости дня
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Первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название «флурона», зарегистрирован в Израиле, информирует издание «Едиот Ахронот».

По его данным, одновременное заражение гриппом и коронавирусом выявлено у роженицы, которая не была привита. Она чувствует себя хорошо, передает РИА «Новости».

«У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили», – сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре «Бейлинсон» профессор Арнон Вижницер.

По информации издания, в Министерстве здравоохранения изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи параллельного заражения, но они не были диагностированы.

Ранее Минздрав РФ выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.



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