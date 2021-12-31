 

Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России под Новый год

31.12.2021, 12:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в России выявили свыше 20 тысяч новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

По информации оперштаба, к 31 декабря в стране зафиксировали 20 638 заболеваний, 40 692 выздоровлений и 912 смертей от ковида. Таким образом, общее количество инфицированных с начала пандемии составило 10 499 982 человек, вылечить удалось 9 463 919 человек, а число летальных исходов достигло 308 860.

Чаще всего коронавирус в России сегодня фиксировали в Москве. Столица вновь заняла первое место по заболеваемости среди регионов и субъектов страны с 2739 зараженными, 2726 выздоровевшими и 69 умершими людьми. На втором месте традиционно оказался Санкт-Петербург, где выявили 1529 новых случаев COVID-19, 2468 человек побороли инфекцию, но 51 пациент умер. Замыкает тройку регионов антилидеров Московская область: в Подмосковье ковид подхватили еще 1197 человек, выздоровели 2048 человек и скончались 48 человек.

Напротив, меньше всего новых заболеваний фиксируется в Магаданской области, Ненецком и Чуктоском округах: лишь 15, шесть и три новых случая соответственно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / При Ватикане создан Совет инклюзивного капитализма

12.01 / Ну и кто теперь “банановая республика”?

29.06 / Капитан 1-го ранга Михаил Ненашев предположил, что эсминец Defender хотел спровоцировать войну

17.01 / Адвокат раскрыл стратегию спасения Трампа от импичмента

29.07 / В Ульяновской области мужчина зарезал брата после застолья

24.01 / Надежды для Китая нет

04.12 / Штамм «Омикрон» особо опасен для детей

13.07 / Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

18.10 / Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о расствании с Манукяном

28.06 / Мнение: Любая искра – и выйдет как с парами бензина, “объёмный взрыв”.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика