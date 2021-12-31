 

Дубцова “ослепила” всех красотой после пластической операции

31.12.2021, 12:36, Разное
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В прошлом месяце Ирина Дубцова все-таки решилась на изменения во внешности, о которых давно мечтала. Исполнительница приняла решение избавиться от пышно груди.
Она обратилась к пластическому хирургу и попросила вернуть ей размер груди, данный природой, а также захотела вовсе избавиться от имплантов. Операция была не сложной, поэтому не потребовала длительного восстановления. Спустя всего лишь пару дней после нее, артистка улетела на гастроли.

Единственный нюанс, после проделанного вмешательства Дубцовой было необходимо носить специальный бандаж. По этой причине на концертах она появлялась в самых простых нарядах. Только сейчас звезда предстала на публике в наряде, обтягивающем фигуру.

Она приняла участие в новом выпуске телепрограммы «Угадай мелодию», для чего выбрала приталенный пиджак черного цвета и брюки. Благодаря этому образу все смогли увидеть обновленную фигуру звезды. Сама Дубцова не пожалела о пластической операции, а наоборот, осталась ею довольна. Теперь ее полностью устраивает собственный внешний вид.

Источник: 7days.ru



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