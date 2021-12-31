Ласицкене, Италия и русские ракетки

Спортивные итоги 2021 года. Версия «Новой».



Игроки «Локомотива» на церемонии награждения после победы в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В конце декабря многие средства массовой информации подводят традиционный спортивный итог года. Выбирают лучших атлетов и команду, выделяют запоминающееся событие, вспоминают скандалы и сенсации… «Новая» уже в двадцатый раз составляет свой рейтинг. Напоминаем, что, в отличие от многих других подобных списков, в нашей табели о рангах отсутствуют два пункта: провалы и разочарования. Зачем лишний раз сыпать соль на чью-то рану? Зато у нас есть другие графы — «Персона года», «Прорыв года» и «Прикол года». И, как ни странно, мы не отмечаем лучшего тренера. Не хотим никого обидеть.Событие года. Россия. Чемпионат мира по пляжному футболу

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу-2021 в Москве, 27 октября 2021 года. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К этой молниеносной дисциплине (три тайма по 12 минут) многие относятся с улыбкой. И вряд ли кто-то предполагал, что мини-арену для проведения жаркой ярмарки когда-нибудь соберут в «Лужниках». Но праздник удался. Как и в 2018-м, были зажигательные песни и пляски, а фанаты дружно дегустировали портвейн и кашасу. И опять плакали в шапки-ушанки рано вылетевшие из золотой гонки соотечественники Эйсебио и Пеле. А чемпионом стала сборная России. Пока наши «травяные» кудесники в гетрах из года в год пытаются хотя бы просто отобраться на мундиаль, босоногие и никому не известные ребята, освоившие бразильские премудрости, сочинили на площадке 27 на 38 метров славную сказку, затоптав американцев, парагвайцев, швейцарцев, испанцев и японцев. Учись, Дзюба!

Мировое событие года. Олимпиада В Токио

Церемония открытия Летних Олимпийских игр в Токио, 23 июля 2021 года. Фото: EPA-EFE

Почти 80 процентов жителей Японии выступали против проведения XXXII летних Игр на острове из-за ковида. Но отложенные на целый год «кольцевые старты», на которые было потрачено 26 млрд долларов и которые пронеслись под новым девизом «Быстрее, выше, сильнее — вместе», подарили миру безумные эмоции. Золотая улыбка 13-летней Момидзи Нисии и слезы 46-летней Оксаны Чусовитиной, семь медалей Эммы Маккеон и побег Кристины Тимановской, дебют трансгендеров и скалолазания и почти ни одного допингового скандала… Российская же дружина, выступавшая в нейтральном статусе, с ролью «невидимки» справилась отлично: 20 раз наши соперники слушали аккорды Петра Ильича Чайковского. В общем, простим и не забудем.

Команда года. Сборная Италии по футболу

Игроки сборной Италии по футболу празднуют победу в финале чемпионата Европы-2020 между Италией и Англией на стадионе Уэмбли, 11 июля 2021 года. Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

В списке фаворитов Евро «Скуадра Адзурра», уступавшая по стоимости шести сборным, у букмекеров не значилась. Однако Роберто Манчини, трудившийся когда-то в «Зените», явил публике новую, модернизированную «банду» — дисциплинированную, но задорную и зрелищную. Апологеты «катеначчо» вихрем пронеслись по континентальным газонам, победив во всех 7 матчах, и спустя 53 (!) года подняли над головой заветный трофей. А лучшим игроком турнира был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который на легендарном «Уэмбли» вытащил для Италии две подряд серии пенальти, отправив домой бригады Луиса Энрике и Гарета Саутгейта.

Спортсменка года. Мария Ласицкене

Российская спортсменка Мария Ласицкене, завоевавшая золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на Летних Олимпийских играх в Токио. Фото: РИА Новости

Можно сколько угодно твердить о том, что все обвинения в адрес наших атлетов — это вселенский заговор с целью расчистить путь к пьедесталу американцам и разным прочим шведам, но есть же честно бьющая рекорды Мария Ласицкене, в допинг-пробах которой не находят ничего страшного. В токийском секторе для прыжков трехкратная чемпионка мира в одиночку билась без флага и гимна за свою страну. И высота 2,04 покорилась ей одной. Перед пустыми трибунами волшебную и космическую Машу искренне обнимала «бронзовая» украинка Ярослава Магучих. И в эти чудные мгновения мир стал чуточку лучше.

Спортсмен года. Макс Ферстаппен

Нидерландский автогонщик, пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1», чемпион мира «Формулы-1» 2021 года Макс Ферстаппен. Фото: David Ramos / Getty Images

В два годика он катался на квадроцикле, а в четыре сел за руль карта. Когда парнишка продул чемпионат по картингу, его папа, известный гонщик Йос Ферстаппен высадил маленького лузера на заправке. А на момент дебюта в «Формуле-1» у юного голландца даже не было водительских прав. К своему «королевскому» триумфу самый молодой обладатель подиума и победитель этапа гран-при мчался семь лет. И на последнем круге заключительной гонки сезона в Абу-Даби сенсационно обошел лидера — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона — и довел сурового отца до слез: «Горжусь Максом! У него был только один шанс, и он им воспользовался».

Прорыв года. Русский теннис

Российский теннисист Даниил Медведев во второй игре финального матча Кубка Дэвиса. Фото: AP / TASS

Долгое время отечественный теннис по большому счету находился в ауте, а в нынешнем сезоне сделал беспощадный и уникальный шаг вперед. Судите сами. Спустя 13 лет наши девушки — Кудерметова, Самсонова, Касаткина и Александрова — взяли Кубок Федерации, который теперь носит имя Билли Джин Кинг. А наши парни — Медведев, Рублев, Карацев и Донской — вернули на родину Кубок Дэвиса. Помимо покорения командных чемпионатов мира, чисто российский финал в миксте (Павлюченкова/Рублев — Веснина/Карацев) состоялся и на Олимпиаде. А еще впервые за 16 лет родному мастеру овальной лопатки покорился турнир «Большого Шлема»: Даниил Медведев в нью-йоркской битве одолел Новака Джоковича и вписал себя в историю. В общем, таких крутых совместных викторий не было никогда и ни у кого! Борис Николаевич Ельцин наверняка радуется…

Персона года. Лорел Хаббард

Лорел Хаббард из сборной Новой Зеландии во время соревнований по тяжелой атлетике на Олимпийских играх в Токио. Фото: Chris Graythen / Getty Images

Бывший новозеландский гражданин по имени Гэвин, объявив себя трансгендером Лорел, с согласия мудрых чиновников посоревновался на Олимпиаде в Токио в поднятии штанги с женщинами. И, не особо напрягаясь, «технично» завалил все три попытки, дабы не расстраивать настоящих леди. И все счастливы: и МОК, и прогрессивная общественность, и сама Хаббард, которая легко сделала турнир по тяжелой атлетике одним из самых рейтинговых. И вопрос только один: заслуживает ли большой спорт такого «рыцарского отношения» к дамам?

Утрата года. Вячеслав Веденин

Чемпион мира и Олимпийских игр по лыжам Вячеслав Веденин. Фото: РИА Новости

Он не опустил перед императором Японии флаг СССР, подарил миру волшебное слово «дахусим», а нам — эпическую победу в эстафете на Играх в Саппоро. Это именно подвигу Веденина посвятил стихотворение «Репортаж о лыжной гонке» Роберт Рождественский, умолявший динамовца «дотерпеть, дотянуть, достонать и дохрипеть». «Как я финишировал — почти не помню. Пересек черту, и все — темнота. Следующее воспоминание — как мне после финиша зубы пытаются разжать… Когда же дар речи ко мне вернулся, я сразу спросил: «Ну как, мы выиграли?» — это слова самого Вячеслава Петровича, обогнавшего имевшего минутное преимущество норвежца Харвикена и превратившегося в народного героя. 22 октября его не стало. Четырехкратному чемпиону мира и первому советскому лыжнику, завоевавшему олимпийское золото в индивидуальной гонке, было 80 лет.

Прикол года. Суперлига на сутки

Президент «Реал Мадрид» Флорентино Перес, президент Prisa Group Хуан Луис Себриан, президент ФК «Ювентус» Андреа Аньелли, президент ФК «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу и заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Нада Аль-Нашиф во время презентации кампании «Не играть без уважения» в Мадриде, 2017 год. Фото: EPA

19 апреля Флорентино Перес и Андреа Аньелли, мечтавшие переформатировать старосветский клубный футбол, заявили о создании Суперлиги, которая должна была принести ее 12 крутым резидентам, представлявшим пять ведущих чемпионатов (в их числе были «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Челси»), невиданные доселе гонорары. Но против сомнительной затеи выступили не только боссы УЕФА, пообещавшие отстранить всех раскольников-авантюристов из любых соревнований под своей эгидой, но и сами болельщики избранных команд, посчитавшие элитно-эгоистичный проект мракобесием и предательством базовых ценностей. И уже 20 апреля влиятельные закоперщики дружно сдались, даже не успев пробить по новым воротам.

Андрей Успенский, корреспондент

—