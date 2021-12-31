 

Мнение: Имущественный ценз для коммунистов

31.12.2021, 12:32, Разное
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Постоянный читатель из Ижевска пишет мне, что считает коммунистов из КПРФ лицемерами. Я с ним согласен, я вообще коммунистов не люблю, однако мой читатель, в отличие от меня, сам является коммунистом. Он выступает за социальную справедливость в самых жёстких её формах — вплоть до уплотнений, конфискации имущества и трудовых лагерей.

Реформировать КПРФ читатель предлагает так.

1. Ввести имущественный ценз для членов партии: не более 40 квадратных метров на одного человека, не более 5 млн рублей деньгами или другим имуществом.
2. Если в партии состоит коммунист, у которого денег больше, он отдаёт все излишки в партийные фонды, на помощь малообеспеченным и на продвижение левой идеи.
3. Если в партии состоит коммунист, владеющий бизнесом, он акционирует завод, чтобы раздать все акции трудовому коллективу.
4. Тот, кто отказывается отдать явные излишки на общее дело, подлежит позорному исключению из партии — как предатель класса пролетариата.

Мне кажется, звучит логично. Как полагаете, коллеги, почему КПРФ за тридцать с лишним лет существования так и не предприняла ни одной попытки очиститься от проникших в неё буржуазных элементов?

Источник: Место для дискуссий



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