Мнение: Имущественный ценз для коммунистов

Постоянный читатель из Ижевска пишет мне, что считает коммунистов из КПРФ лицемерами. Я с ним согласен, я вообще коммунистов не люблю, однако мой читатель, в отличие от меня, сам является коммунистом. Он выступает за социальную справедливость в самых жёстких её формах — вплоть до уплотнений, конфискации имущества и трудовых лагерей.

Реформировать КПРФ читатель предлагает так.

1. Ввести имущественный ценз для членов партии: не более 40 квадратных метров на одного человека, не более 5 млн рублей деньгами или другим имуществом.

2. Если в партии состоит коммунист, у которого денег больше, он отдаёт все излишки в партийные фонды, на помощь малообеспеченным и на продвижение левой идеи.

3. Если в партии состоит коммунист, владеющий бизнесом, он акционирует завод, чтобы раздать все акции трудовому коллективу.

4. Тот, кто отказывается отдать явные излишки на общее дело, подлежит позорному исключению из партии — как предатель класса пролетариата.

Мне кажется, звучит логично. Как полагаете, коллеги, почему КПРФ за тридцать с лишним лет существования так и не предприняла ни одной попытки очиститься от проникших в неё буржуазных элементов?