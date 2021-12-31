“Живописная, сексуальная”, “Вот бы такую Снегурочку на Новый год”. Глюк’oZa показала соски

Певица покрутилась на фоне елки с дискошаром в руках и засветила соски.

“В преддверии Нового года я решила вас порадовать!” – написала она.

Певица заявила, что разыграет подарки между подписчиками, которые в комментариях к ее посту напишут, где бы они хотели провести Новый год, и отметили человека, с которым хотели бы это сделать.

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

“Живописная, сексуальная”, – прокомментировал подписчик ilya_chyort.

“Одним этим видео уже порадовали. Вот бы такую Снегурочку на Новый год”, – отметил marcys_s.

Контекст:

Глюк’оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года Глюк’оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.

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