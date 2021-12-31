“Голая и горячая”. 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха

Артистка позирует в кадре, расставив широко руки и закрыв глаза. Ее грудь и пах во время съемки прикрывали блестящий декор.

Певица отметила, что разместила снимок, чтобы рассказать о своем выздоровлении – весной 2021 года артистка призналась, что ранее была госпитализирована с весом 44 кг и диагнозом анемия.

“Привет. Я голая и горячая, скоро покажу тебе свою сладкую задницу”, – подписала она фото.

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Публикация от Courtney Love Cobain (@courtneylove)

Контекст:

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. Певица предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозависимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет.

В феврале 2020 года певица отмечала полтора года трезвости.

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