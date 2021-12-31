Китай рассказал об ожиданиях от сотрудничества с Россией

Власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания по поводу сотрудничества с Россией в 2022 году, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китайская сторона высоко оценивает позитивное высказывание президента Путина о сотрудничестве между нашими странами. У нас много ожиданий по поводу развития отношений между Китаем и Россией в 2022 году», – передает ТАСС слова дипломата, прокомментировавшего поздравительную новогоднюю телеграмму, направленную российским лидером председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения, страны сотрудничают во многих областях, в том числе занимаются совместной разработкой высокотехнологичного вооружения.