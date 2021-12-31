Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

Брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году жизни, сообщили в РПЦ.

«30 декабря, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – передает РИА «Новости» сообщение РПЦ.

Отпевание Николая Гундяева состоится 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

По данным сайта РПЦ, Николая Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде в семье священника, преподавателя немецкого языка. В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м – Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года – доцент, с 1975 года – профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию. С 1972 года Николай Гундяев – секретарь комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений.

С 1973 года по 1977 годы занимал должность заместителя председателя отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, также в 1976-1977 годах – заведующего аспирантурой Московской духовной академии. С 1977 по 1986 годы был настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, с 1986 года по 1987 годы – ректор Ленинградской духовной академии и семинарии (ЛДА). В 1987 году вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора, а с 2014 года – почетным настоятелем.