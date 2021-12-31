 

Умер брат патриарха Кирилла протоиерей Николай Гундяев

31.12.2021, 12:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году жизни, сообщили в РПЦ.

«30 декабря, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – передает РИА «Новости» сообщение РПЦ.

Отпевание Николая Гундяева состоится 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

По данным сайта РПЦ, Николая Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде в семье священника, преподавателя немецкого языка. В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м – Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года – доцент, с 1975 года – профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию. С 1972 года Николай Гундяев – секретарь комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений.

С 1973 года по 1977 годы занимал должность заместителя председателя отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, также в 1976-1977 годах – заведующего аспирантурой Московской духовной академии. С 1977 по 1986 годы был настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, с 1986 года по 1987 годы – ректор Ленинградской духовной академии и семинарии (ЛДА). В 1987 году вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора, а с 2014 года – почетным настоятелем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Володин призвал Запад «вести себя прилично»

31.07 / Добровинский рассказал о поведении Ефремова в суде

10.02 / Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией

01.01 / Названа доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге

14.05 / Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР

03.08 / “Э-э-эх, как обнял бы!”, “Персик!”, “Везет Потапу”. Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори

19.12 / В Германии предложили ввести санкции против РФ из-за Украины

22.08 / ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

15.03 / Гендиректор больницы Мечникова Рыженко: COVID-19 снова наступает. Количество больных такое же, как в ноябре, когда был самый большой подъем

15.10 / “Это немножко чудо”. Судья “Танцев со звездами” Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика