 

Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа от США по гарантиям безопасности

31.12.2021, 12:16, Новости дня
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Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то РФ будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что РФ не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.

Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.

Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.



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