Генеральным спонсором «Голубого огонька» стала сеть агентств «Ритуал.ру»

Ведущий новогоднего «Голубого огонька» Дмитрий Губерниев раскрыл состав спонсоров телепередачи. Генеральными спонсорами оказались Партия пенсионеров и сеть ритуальных агентств «Ритуал.ру».

«Голубой огонёк» впервые вышел в эфир в 1962 году и с тех пор ни тематика передачи, ни состав участников существенно не менялись. Новогодний выпуск начинается сразу после поздравления главы государства и боя курантов. Партия пенсионеров и Ритуал.ру с апреля 2021 года спорили о том, кто из них станет генеральным спонсором, а кто просто спонсором. Прийти к соглашению не удалось, поэтому продюсеры «Огонька-2022» предложили соломоново решение – генеральных спонсоров будет два.

– Телепередача пройдёт под слоганом, который предложил «Ритуал.ру» – «Наши клиенты по обе стороны экрана». Но сразу после этого пойдёт обращение Партии пенсионеров – «Успей вступить в нашу партию, пока ещё бьётся твоё сердце», – рассказал продюсер «Огонька» Сергей Широков.

– Это лучшее вложение в рекламу, которое мы когда-либо делали. Целевая аудитория не только у экранов, но и на сцене. Понятно, что мы подготовили наши лучшие предложения к Новому году, – заявил владелец «Ритуал.ру» Олег Шелягов.

Зрители «Голубого огонька» во время эфира смогут заказать по телефону эксклюзивный лаковый голубой гроб по цене обычной домовины, обитой сатином. Участники же передачи, которые давно перешагнули порог «возраста дожития», получат такие гробы в подарок.

Заказчик, который умрёт во время эфира, получит голубой гроб с автографами всех артистов, занятых в «Огоньке».

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