 

Скульпторы из пяти стран создадут шедевры из снега и льда в Парке Горького

31.12.2021, 11:58, Разное
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В фестивале примут участие команды из России, Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Отечественные мастера приедут в Москву из Санкт-Петербурга, Сочи, Вологды, Иркутска, Тюмени, Якутска и других городов.

Скульпторы начнут работать в Парке Горького второго января. За созданием композиций можно будет следить в режиме реального времени. Все фигуры останутся в парке до 28 февраля.

Площадка фестиваля будет работать каждый день с 11 утра до 21 вечера. Вход бесплатный.

Также все желающие увидят уличные театральные представления, насладятся живой музыкой. Будет работать снежная фан-зона.

Москвичам и гостям столицы не придется скучать на новогодних праздниках. Город подготовил увлекательную программу на любой вкус и для всех возрастов.

Традиционно проходит самый масштабный фестиваль Европы “Московские сезоны”. В этом году он проводится с 10 декабря по девятого января на 27 площадках по всему городу. Гости могут попробовать готовые блюда, купить сувениры, покататься на коньках и поиграть в керлинг.



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