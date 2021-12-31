 

Алена Кравец хочет купить квартиру по соседству с Игорем Крутым

31.12.2021, 11:54, Разное
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Алена Кравец пояснила о планах купить квартиру по соседству с Игорем Крутым. Речь идет о жилье в Нью-Йорке.
У Игоря Крутого есть много квартир, но самой шикарной, престижной и дорогостоящей считаются именно апартаменты в США. Стоимость недвижимости, по оценкам некоторых риелторов, достигает 50 миллионов долларов, а площадь – 560 квадратных метров.

Алена Кравец в беседе с журналистами призналась, что за аналогичную сумму пока не может купить себе квартиру, однако за 20 миллионов долларов уже присмотрела жилье, которое расположено недалеко от апартаментов Крутого. Обе квартиры находятся в одной доме в Нью-Йорке возле Центрального парка. Светская львица планирует обзавестись недвижимостью с тремя спальнями, двумя санузлами и гардеробной.

Источник: bimru.ru



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