Мнение: Наступление хуситов в провинции Аль-Джавф. Конец декабря 2021-го года

Хуситы выпустили большой предновогодний отчет о своих операциях в провинции Аль-Джавф (покуда в Марибе продолжаются кровопролитные бои за горный район Джабал-аль-Балак и там пока не до ярких победных роликов – мясорубка там более чем серьезная, с обеих сторон большие потери, причем накал таков, что гибнут даже командиры бригад, да и в целом, шутка ли – наступление начавшееся 7 февраля 2021-го года там с небольшими перерывами продолжается до сих пор), где представлены традиционные для подобных отчетов кадры разгрома хадистов и саудитов – разбегающиеся по пустыне интервенты, брошенная и уничтоженная техника, освобожденные населенные пункты, убитые, раненые и пленные солдаты противника, интересные ракурсы съемки и монтажа. В общем, все на привычно высоком уровне. Всего в ходе операции в провинции Аль-Джавф освобождено почти 1200 квадратных километров территории Йемена, включая город Ятмах. Две бригады хадистов оборонявшиеся на этом направлении понесли тяжелые потери в людях и материальной части.

Фактически, хуситы воспользовались тем, что командование хадистов стянуло все резервы к Марибу (даже бригаду "Гигантов" вытащили с фронта к югу от Ходейды и перегнали в Мариб для участия в контратаках на хуситов) и ослабило другие участки. В Аль-Джавф командование хуситов смогло нащупать слабину и добиться хороших результатов.

Анонсирующий трейлер, где дается общее представление о том, что будут показывать в большом отчете.

Большой отчет.

В целом, Йеменская война была наиболее интенсивной и наиболее кровопролитной войной 2021-го года. Если говорить в целом, то хуситы по-прежнему владеют оперативной инициативой (которую они захватили после победы в битве за Ходейду) и пытаются ее конвертировать в расширение контролируемой территории Йемена. Саудовская коалиция с 2019-го года действует от обороны, отказавшись от идеи добиться победы над хуситами военным путем, теперь Эр-Рияд скорее озабочен вопросом – как вылезти из этой войны с сохранением лица и так, чтобы это не выглядело как поражение от Ирана. Иран прекрасно понимает трудности оппонентов, поэтому продолжает активную поддержку хуситов, что позволяет им несколько уравновешивать полное господство противника в воздухе ответными ударами дронов и баллистических ракет. Попутно Иран использует Йемен как полигон для обкатки новых образцов оружия против современных образцов западных систем вооружений, особенно в части изучения действия систем ПВО и РЭБ.

Предпосылок для окончания этой войны, которая продолжается с 2015-го года, на данный момент нет. Центральным элементом войны останется битва за Мариб, который хуситы твердо намереваются взять, а Саудовская Аравия твердо решила не отдавать.

Хуситам удачи в наступающем 2022-м году. Еще больше подобных видео, ну и метких ракетных пусков по Эр-Рияду конечно же.

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