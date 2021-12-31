 

В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой

31.12.2021, 11:46, Новости дня
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Певица сперва отметила, что менее чем за сутки до Нового года, находится в гостях у сестры.

Скриншот: ververa / Instagram

А затем разместила селфи с ее дочерью Александрой.

“Мы с моей красавицей-племянницей Сашенькой готовы. Вы готовы?” – подписала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

После развода с Цекало Виктория Галушка не комментирует личную жизнь и ограничила доступ к своим социальным сетям, но ранее их семья выглядела вот так.

Скриншот: Папарацци ТВ / YouTube
Контекст:

Виктория Галушка – младшая сестра Веры Брежневой. У них также есть самая старшая сестра Галина и младшая сестра Анастасия. Виктория и Анастасия – двойняшки.

В браке Цекало она прожила с 2008 года по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). После развода Цекало женился на художнице Дарине Эрвин. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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