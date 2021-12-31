 

Депутат сельсовета в Киевской области не задекларировал 41 квартиру. Он объяснил это болезнью и непониманием, как декларировать

31.12.2021, 11:46, Новости дня
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Общую стоимость незадекларированных квартир НАПК оценило в 30,2 млн грн. Также депутат не задекларировал доход от Государственного ипотечного учреждения и предоставление участка в аренду еще на 3,5 млн грн.

Сам Бондаренко объяснил отсутствие квартир и доходов в декларации болезнью, которая “не позволила ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год”, а также неполным пониманием всех аспектов отражения соответствующих объектов в декларации.

Также недостоверные данные НАПК обнаружило в декларации депутата Макаровского поселкового совета Киевской области Александра Довгаля от “Слуги народа”.

Он не внес в декларацию четыре квартиры в Киеве площадью 43 м2, 53,2 м2, 65,9 м2 и 81,3 м2 общей стоимостью 3,5 млн грн. Также в декларации нет двух жилых домов в селе Березовка под Киевом – 351,6 м2 (в дарственной указана его цена в 100 тыс. грн) и 929,1 м2 (20,2 млн грн). Кроме того, он не задекларировал семь земельных участков в селе Березовка общей площадью почти 90 тыс. м2 и стоимостью 2,4 млн грн.

Итого общая сумма незадекларированного имущества Довгаля – 26,2 млн грн. Такую “погрешность” депутат объяснил НАПК “техническими причинами”.

Всего НАПК провело автоматизированный контроль полноты заполнения по первым 21 декларациям. Из них в 17 декларациях выявлены признаки предоставления недостоверных данных на сумму, предусматривающую уголовную ответственность. Всего обнаружены недостоверные сведения на сумму 107,5 млн грн.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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