«Не хочу отмечать» — почему перед Новым годом нам бывает грустно



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Для начала я бы разделила депрессию и просто плохое настроение перед праздниками — это совершенно разные вещи. Депрессия — это болезнь, серьезное клиническое состояние, которое не возникает в один момент и не пройдет за каникулы.

А предпраздничный блюз, то есть грустное настроение, тоска или апатия, действительно, может возникнуть перед какими-то значимыми событиями — Новым годом, днем рождения, свадьбой или даже перед долгожданным отпуском.

При этом если человек страдает от клинической депрессии или других расстройств психики, то перед праздниками его состояние может уходить в еще больший минус, то есть чувствовать он себя будет хуже, чем обычно. Но важно отметить, что для здорового человека сам по себе предпраздничный блюз не может стать триггером начала депрессии.

Мы сейчас не будем касаться болезни, а поговорим только о довольно типичном снижении настроения перед праздниками, с которым так или иначе сталкивается каждый человек.

Почему возникает предновогодний блюз — погода, конец года и соцсети

Мы живем в довольно суровом климате, особенно это чувствуется зимой — сейчас короткие световые дни, мало солнца, а еще у нас очень холодно.

Эта ледяная ночь сильно влияет на нашу психику. Из-за отсутствия солнечного света наши организмы вырабатывают меньше мелатонина, серотонина и других гормонов, которые в том числе отвечают за настроение.

Фото: tonodiaz / Depositphotos

Сам по себе конец года — это этап, когда надо что-то доделать, у всех стрессы на работе, отчеты и дедлайны. К концу года становятся очевидными не только наши личные достижения, но и наши провалы — что мы не успели сделать или сделали, но из рук вон плохо. Рабочая гонка и подведение личных итогов могут вогнать нас в апатию.

Плюс серфинг по соцсетям, где другие люди активно делятся своими достижениями за прошедший год и планами на будущий. Которые, конечно же, гораздо грандиознее, чем наши. Мы социальные существа и привыкли ориентироваться на других, сравнивать себя, поэтому чужие успехи нас могут сильно расстраивать.

Надо понимать, как устроены соцсети. Люди в них делятся в основном достижениями, неудачи же остаются в тени. Это логично — рассказывать о том, что работает, а не о том, что развалилось. Но со стороны создается впечатление, что у всех все получается, все со всем справляются, и только у меня ничего не выходит. Так природный перфекционизм на пару с активным внутренним критиком могут подкинуть дровишек в этот самый предновогодний блюз.

Ну и в целом, мы с детства ждали Новый год как самый волшебный праздник в году. Его всегда хотелось отпраздновать как-то по-особенному, чтобы рядом были друзья и близкие. Эту же концепцию транслируют фильмы, книги и реклама — вот вся семья собралась за новогодним столом, все смеются и поднимают бокалы с шампанским.

А во взрослой жизни так не всегда получается — мы можем находиться в совершенно другой точке. Близких может не быть рядом, мы сами можем находится где-то далеко, или все переругались перед праздниками и никто ни с кем отмечать не планирует. Реальность практически никогда не дотягивает до красивой картинки, которая у нас есть в голове.

Жизнь разная. И это довольно странная идея, что вдруг автоматически из ниоткуда берется радость, потому что один год сменился другим. Так наша психика не работает.

Якупова Вера Анатольевна

эксперт

Психотерапевт в психологическом центре Good Point.

Как настроить себя на праздник и нужно ли это делать

Не уверена, что есть смысл насильно настраивать себя на позитив и праздник-праздник, если у вас плохое настроение или тяжелый период в жизни. Мы живые люди — по календарю, по какому-то тумблеру мы не можем переключиться на радость, если сейчас у нас ее нет. Либо это будет такое искусственное веселье, которое обычно создается различными химическими веществами. Но вряд ли от этого вам станет на самом деле легче.

Я бы рекомендовала разрешить себе не радоваться и не хотеть праздника. Чувствовать то, что чувствуется сейчас. Если я сейчас грустный, растерянный, подавленный, раздраженный — это тоже нормально, не стоит загонять себя в какую-то чужую для вас эмоцию. Мы не должны все водить хороводы вокруг елки только потому, что у нас сейчас Новый год и так принято.

После пандемии всем стало очевидно, что присказки типа «как новый год встретишь, так его и проведешь» совершенно не работают. Все это лишь отголоски древнего магического мышления. Жизнь стала настолько непредсказуемой, что как ты там встречал 2020 или 2021 — совершенно не важно, коронавирусная реальность всех и каждого накрыла с головой. Кто такое развитие событий вообще мог предположить еще два года назад?

Фото: tonodiaz / Depositphotos

Поэтому нет никакого смысла как-то издеваться над собой и пытаться развеселиться, когда совсем не весело. Но если вам все-таки хочется чуть поднять себе настроение, то у психологов все же есть почти волшебный рецепт.

Подумайте, а что вам обычно создает хорошее настроение, что вас поддерживает и вдохновляет в повседневной жизни. Потому что люди иногда действуют в соответствии с социальными ожиданиями, а не со своими желаниями. Например, не любят шумных компаний на праздник, но идут туда, потому что так принято. Но когда спрашиваешь, а как бы вы хотели отметить этот праздник, человек отвечает, что мечтает провести его с любимым сериальчиком и котиком. Или вообще хотел бы лечь спать пораньше, а утром поехать на лыжах в лес.

Мы часто думаем о том, как порадовать других, как купить подарки и украсить квартиру, но очень редко думаем о себе и своих истинных потребностях. Если найти тот формат праздника, который подходит именно вам, шансов провести Новый год в хорошем настроении будет гораздо больше.