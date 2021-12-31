Россияне в 2021 году стали в 2 раза чаще покупать автомобили китайских марок

В 2021 году россияне стали все чаще отдавать предпочтение китайским автомобильным маркам. Автопром Китая показал рекордный рост в РФ и, согласно статистике, занял более семи процентов рынка.

Столь успешному раскладу поспособствовал дефицит микрочипов, возникший по всему миру. Однако российские специалисты данной сферы отметили, что это не единственная причина. Китайские машины значительно модифицировались и стали более качественными.

Эксперты предполагают, что в последующие годы автомобильная промышленность Китая выйдет на новый уровень и даже сможет догнать конкурентов из Японии и Кореи. На данный момент, производители из Поднебесной продали на территории РФ более 103 тысяч автомобилей. Этот результат в 2 раза превысил прошлогодний. Полученные показатели стали настоящим рекордом для КНР.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков также высказал свое мнение на этот счет. Он констатировал, что китайским компаниям впервые удастся занять целых семь с половиной процентов рынка РФ.

Это происходит даже при том, что в целом рынок данной отрасли идет на снижение. В прошлом месяце общее количество проданных машин упало на 20%. Специалисты пришли к выводу, что поводом послужил недостаток автомобилей у производителей, произошедший из-за нехватки полупроводников. Китайские бренды, в свою очередь, от такой проблемы не страдают.

Источник: ria.ru