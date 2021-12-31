Мнение: А угрозы то и нет



А угрозы то и нет

Половину осени и весь декабрь власти Украины с пеной у рта кричали, что вот-вот состоится «российская агрессия», «Путин нападет уже прямо завтра», «ВС РФ не упустят выгодные даты 24-25 декабря для коварного удара по украинской демократии», «американская разведка сообщила точные данные о скором нападении». И вот так каждый день. Неделями, месяцами.

Но шли дни, месяцы, недели, а нападение все не начиналось, и теперь уже вовсю рассказывают, «ну мы изначально говорили, что оно может быть в январе или феврале», как бы анонсируя, что истерия вновь продолжится сразу после новогодних праздников. А пока же в СНБО сообщают, что не видят серьезной угрозы и не ожидают нападения, хотя российские войска как были размещены в «угрожающих районах», так там и остаются в рамках различных учений и передвижений. Что же изменилось, если «неминуемая» угроза теперь называется не очень опасной?

Все дело в том, что США и РФ собираются 10 января обсуждать в Женеве вопросы гарантий безопасности, расширения НАТО на Восток, членства Украины в НАТО и т.п. А до этого никаких серьезных подвижек не ожидается, поэтому истерию с «российской агрессией» просто поставили на паузу до 10 января, ожидая, что после переговоров скажет Байден, потому что после каждых переговоров США с РФ в Киеве ждут, когда из США позвонят и скажут, что делать.

Иногда это происходит сразу, иногда приходится ждать, как это было последний раз, когда США не стали сообщать Зеленскому итоги переговоров Байдена и Путина, а сначала проинформировали об их итогах своих сателлитов по НАТО и лишь потом поставили в известность Зеленского, наглядно показав, как они относятся к приоритету тезиса Зеленского «никаких переговоров об Украине без Украины», хотя на деле США и РФ уже давно обсуждают Украину без Украины, прекрасно понимая, что Украина является не субъектом, а объектом геополитики.

Отсутствие агрессии, конечно, нисколько не смущает операторов этих кампаний массовых истерий, так как, с одной стороны, в очередной раз переключили внимание с социально-экономических провалов внутри Украины на жупел внешней угрозы, а с другой стороны – под сурдинку «борьбы с российской агрессией» провели очередную зачистку критиков Зеленского, финансируемых оппонирующими Коломойскому олигархами.

Как и Порошенко, Зеленский хорошо усвоил, что для современной Украины война является жизненно-необходимым инструментом влияния на внутриполитические процессы и, встав на этот путь, сойти с него уже нельзя, потому что в мнимое «миротворчество» Зеленского сейчас не поверят даже обитатели дурдомов.

Поэтому после длительного периода истерии Украина внезапно начинает отмечать Новый год без «угрозы нападения». Хотя, казалось бы, еще недавно предновогодние дни объявлялись наиболее опасными. Все это хорошо показывает, как именно относятся к умственным способностям потребителей подобной многомесячной истерии.

Что касается грядущих переговоров в Женеве, которые, очевидно, повлияли на данную медийную паузу, то обе стороны заранее заявляют, что не ожидают от них какой-то прорывной сделки, а скорее рассматривают их как начало обсуждения конфликтных тем, где, конечно же, никто не хочет идти на уступки, о чем заранее заявляют МИД РФ и Госдеп, указывающие на свои собственные красные линии.

США уже заявили, что:

1. Не считают нужным учитывать какие-либо красные линии России, даже если это напрямую угрожает России.

2. Не считают возможным иметь для России какие-либо сферы влияния. Только США имеет право иметь такие сферы влияния.

3. Не согласны брать на себя какие-либо обязательства по ограничению расширения НАТО на Восток, включая вопросы, связанные с затягиванием в альянс Грузии и Украины.

4. США не готовы ограничивать идущую гонку ракетно-ядерных вооружений, что подтверждается как заявлениями официальных лиц, так и идущими испытаниями новых ядерных бомб и МБР. Развязанная США гонка вооружений Пентагон и ВПК США полностью устраивает, так как гарантирует безостановочный рост оборонных ассигнований. Каждый следующий оборонный бюджет США гарантировано будет выше предыдущего, и основным мотивом этого роста будет «противостояние агрессивной и враждебной деятельности России и Китая».

Разумеется, господство таких подходов делает очень маловероятным принятие США российских требований, так как для США это будет выглядеть полной капитуляцией в той же степени, в какой капитуляцией для России будет являться принятие американских требований, связанных с Украиной.

Навряд ли этого не понимали в Кремле, когда составляли текст требуемых гарантий, отсюда и напрашиваются выводы. Либо они намеренно составлены таким образом, чтобы США гарантировано и публично отказались (отсюда и открытость выдвинутых требований, и призывы к США обсуждать все это открыто, на что США ответили отказом), что в последующих событиях позволит России указывать, что путь дальнейшей конфронтации выбрали США.

Другая трактовка выдвижения подобных требований в такой ультимативной форме – это заявленная максимально жесткая переговорная позиция, в особенности по Украине, чтобы имелось пространство для маневров, если переговоры с США о каких-либо гарантиях действительно начнутся по существу.

Для США эти требования, очевидно, явились определенной неожиданностью, потому что крайне редко с ними разговаривают языком ультиматумов. Они вполне резонно увидели в предложениях России некую вилку решений, но решили не торопиться. Они отказались от публичности обсуждения этих тем, а также отказались давать какие-либо немедленные ответы, чтобы избежать любого цейтнота в принятии стратегических решений. В медиа же была выбрана стратегия забалтывания, покуда аналитики и разведка выясняют, что на самом деле кроется за российскими предложениями и где Путин блефует, а где говорит серьезно. Отсюда и такой временной разрыв между выдвижением требований и первыми договоренностями о переговорах в Женеве.

Но, как только были достигнуты предварительные договоренности о переговорах, краник риторики про «российскую агрессию» прикрутили, в том числе и на Украине. Теперь европейские сателлиты и украинские марионетки ждут, чем же все это закончится, так как вполне понятно, что если существенного взаимопонимания между США и РФ обнаружено не будет, уже во второй половине января Украину и другие ТВД может ждать дальнейшая эскалация в американо-российских отношениях, где могут последовать и некие военные ответы, содержание которых Кремль предпочитает оставлять без конкретики.

В иной ситуации США за счет больших ресурсов могли бы заниматься длительным накоплением преимуществ для достижения еще большего превосходства над Россией. Но проблема в том, что объективные интересы США требуют направления огромных ресурсов на противостояние Китаю, что вынуждает американских стратегов, по сути, балансировать нужды сразу двух холодной войн, которые рискуют, к ужасу части американского истеблишмента, перерасти в большую Холодную войну, где Китай и РФ будут выступать полноценными союзниками против США, что, по мнению ряда американских интеллектуалов, обслуживающих истеблишмент, может оказаться неподъемной задачей для США.

Поэтому позиции США тут не столь безупречны, так как внутри Демократической партии есть группы влияния, которые уже давно предлагают договориться с Россией о неких правилах игры и сосредоточиться на Китае. Да, они составляют меньшинство, но их голос просачивается даже в мейнстримовую прессу. Отсюда и некоторое беспокойство в Европе и на Украине по поводу намерений Демократической партии. И отсюда же регулярные заверения спикеров Белого дома, что Байден поддерживает единство НАТО и Украину. Но червячок сомнения остается.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/voyna/a-ugrozy-to-i-net/ – цинк

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