 

Полякова обратилась к Астафьевой в шоу “Взрослые девочки” с интимной просьбой

31.12.2021, 11:02, Новости дня
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“Даша абсолютно официально должно ходить голой”, – поддержала ее Ефросинина.

“Даша, ходи голой!” – попросила коллегу Полякова, глядя в камеру.

Этот момент можно посмотреть в конце 10-й минуты видео.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова вместе с мужем, украинским бизнесменом Вадимом Буряковским воспитывает двух дочерей Марию (2005) и Алису (2011).

26 октября 2021 года Астафьева заявила, что рассталась с бойфрендом, украинским бизнесменом Артемом Кимом. Личную жизнь артистка не афиширует.

Первый выпуск шоу “Взрослые девочки” вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.

Ранее певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет, не приемлет анальный секс и не избегает близости во время месячных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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