“Наша семья стала больше”. Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына

“На крестинах Даниила начали праздновать грядущий год – с подарками, стихами и плясками. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше и за то, что мы с Даниилом успевали все без отрыва от работы. 2022, мы готовы к новым свершениям!” – написала она.

На фото запечатлен также муж и коллега Осадчей, отец Даниила – Юрий Горбунов, их старший сын Иван, мама Осадчей – Анна.

Телеведущая показала празднично декорированный стол, а также зажигательные танцы с супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

О том, что крестины Даниила проходили в День святого Николая, Осадчая сообщила 20 декабря. Младший сын Осадчей и Горбунова родился летом 2021 года. Его старший брат Иван – в 2017 году.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Олегом Полищуком у Осадчей есть сын Илья (2002). В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

—