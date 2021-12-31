 

“Наша семья стала больше”. Осадчая впервые показала застолье на крестинах младшего сына

31.12.2021, 11:02, Новости дня
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“На крестинах Даниила начали праздновать грядущий год – с подарками, стихами и плясками. Я очень благодарна уходящему году за то, что наша семья стала больше и за то, что мы с Даниилом успевали все без отрыва от работы. 2022, мы готовы к новым свершениям!” – написала она.

На фото запечатлен также муж и коллега Осадчей, отец Даниила – Юрий Горбунов, их старший сын Иван, мама Осадчей – Анна.

Телеведущая показала празднично декорированный стол, а также зажигательные танцы с супругом.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

О том, что крестины Даниила проходили в День святого Николая, Осадчая сообщила 20 декабря. Младший сын Осадчей и Горбунова родился летом 2021 года. Его  старший брат Иван – в 2017 году. 

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Олегом Полищуком у Осадчей есть сын Илья (2002). В этом году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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