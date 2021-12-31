Десять лет, чтобы стать холостяком: Арнольд Шварценеггер развелся. Бракоразводный процесс начался десятилетие назад с новости о внебрачном сыне

29 декабря Верховным судом Лос-Анджелеса была поставлена окончательная точка в разводе экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Со своей женой знаменитый Терминатор прожил 25 лет, однако в 2011 году стало известно о его романе с экономкой Милдред Баена. Мария Шрайвер подала на развод еще 1 июля того же года, но процесс растянулся на 10 лет. Почему такое стало возможным?

О разрыве отношений

Впервые о том, что в семье Шварценеггера не все ладно, заговорили в мае 2011 года, через 4 месяца после окончания второго губернаторского срока знаменитого Терминатора. 1 июля супруга подала исковое заявление о разводе, но причина такого решения не разглашалась. Все прояснилось лишь в сентябре следующего года. Именно тогда общественность узнала о тайном романе Шварценеггера с домработницей, у которой еще в 1996 году появился сын, внешне похожий на знаменитого Терминатора.

В это время сама Шрайвер готовилась стать матерью. Милдред Баена была замужем, но в 2008-м развелась, после того как стало невозможно скрывать правду – ее сын абсолютно не был похож на супруга. Сам Терминатор долгое время не подозревал, что является отцом ребенка. Узнав, он не стал отрицать наличие романа и признал внебрачного сына. Шрайвер начала бракоразводный процесс, когда актер официально подтвердил факт измены.

Почему так долго длился развод

Экс-супруги стали жить раздельно. На данный момент у каждого из них новые отношения. Однако им потребовалось 10 лет, чтобы поделить нажитое в браке имущество, стоимость которого составляет около 400 млн долларов. Дело в том, что не было никакого брачного контракта, что облегчило бы процедуру раздела собственности. Кроме того, на ускорении процесса никто из бывших супругов не настаивал. Между ними сохранились нормальные взаимоотношения, они остались хорошими родителями по отношению к своим четверым детям. Старшей Кэтрин уже 31 год. Младшему Кристоферу – 24.

Что ж, в свои 74 года Шварценеггер вновь стал холостяком.