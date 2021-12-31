Премьер Польши заявил об ответственности Брюсселя за высокие цены на газ

Евросоюз частично несет ответственность за высокие цены на газ и энергию в Европе, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В ходе интервью политик упомянул газопровод «Северный поток – 2» в качестве элемента газового шантажа.

«Мы в Европе, во всем Евросоюзе должны четко ответить на такой шантаж. Должны ответить решительной политикой в краткой перспективе», – указал премьер, передает ТАСС.

Российская сторона не раз отмечала, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом и реализуется совместно с партнерами из других стран.

Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября 2021 года. Теперь необходимо получить одобрение германского регулятора. Сейчас сертификация приостановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах в европейских подземных хранилищах газа.