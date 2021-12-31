 

Саакашвили подтвердил отцовство ребенка известной певицы

31.12.2021, 10:46, Новости дня
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Находящийся в тюрьме в Рустави экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, осужденный на три и шесть лет, подтвердил отцовство ребенка известной грузинской певицы Софо Нижарадзе, передает корреспонлент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Встречаю первый Новый год в тюрьме, но оптимизма не теряю. Это первый Новый год, с которым с экрана телевизора меня поздравит во время концерта Элис Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и мой младший ребенок», – сказано в его обращении, которое цитирует агентство «Интерпрессньюс».

Недавно Софо Нижарадзе, последние годы проживавшая в США, вернулась в Грузию с девочкой. Еще в 2014 году грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили приобрел на Манхэттене квартиру для своей давней знакомой певицы Софо Нижарадзе стоимостью в 2 млн долларов. Отмечалось, что тогда экс-президента и певицу часто видели вместе в США – в кафе, барах, во время велосипедных прогулок. Ранее Нижарадзе пела в России, потом вернулась на родину – после войны 2008 года.

Также несколько месяцев назад Саакашвили заявил, что любит только депутата Верховной рады Украины Елизавету Ясько. Это стало шоком для его жены голландки Сандры Руловс, которая родила ему двух сыновей.



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