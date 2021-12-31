В США оценили возможность повторения перестройки в России

Россия смогла вынести экономические уроки из распада СССР, ей удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, пишут американские эксперты Майкл Кофман и Роберт Конноли в статье для издания Foreign Affairs.

Кофман и Конноли отмечают, что многие ключевые характеристики российской экономики и российской экономической политики отражают стремление руководства не допустить повторения советского опыта. В частности, они приводят слова российского экономиста Сергея Гуриева, утверждающего, что «макроэкономическая политика РФ намного более консервативна, чем раньше, инфляция взята под контроль, есть большие резервы, бюджет сбалансирован, а внешний долг отсутствует», передает РИА «Новости».

Указывается также, что РФ удалось укрепиться в непрекращающейся конкуренции с США, и ее экономика оказалась не слабым местом, а надежным элементом, благодаря которому удалось, в частности, выстоять в условиях введенных Западом санкций, резюмируют авторы публикации.

Ранее последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, выпустивший во Франции книгу «Последний день СССР» (Le jour ou l’URSS a disparu), заявил, что СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза, однако для этого его необходимо было адаптировать к новым реалиям, чего не удалось сделать за годы перестройки.