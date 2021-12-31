Володин поблагодарил граждан за обратную связь

“Пусть 2022-й принесет вам много радости, будет благополучным и удачным для всех граждан нашей страны”, – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Володин поблагодарил граждан за обратную связь. “Для меня это очень важно!” – подчеркнул он.

“Счастья вам, здоровья и любви”, – добавил спикер.

Ранее Володин рассказал, что после Нового года у депутатов Госдумы будет еще одна региональная неделя. “У политика праздники условные, отпусков не бывает”, – подчеркнул он.