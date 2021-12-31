 

Володин поблагодарил граждан за обратную связь

31.12.2021, 10:28, Разное
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“Пусть 2022-й принесет вам много радости, будет благополучным и удачным для всех граждан нашей страны”, – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Володин поблагодарил граждан за обратную связь. “Для меня это очень важно!” – подчеркнул он.

“Счастья вам, здоровья и любви”, – добавил спикер.

Ранее Володин рассказал, что после Нового года у депутатов Госдумы будет еще одна региональная неделя. “У политика праздники условные, отпусков не бывает”, – подчеркнул он.



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