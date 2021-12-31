 

“Я абсолютно счастлива”. Loboda в прозрачных штанах похвасталась титулами от запрещенных в Украине российских соцсетей

31.12.2021, 10:18, Новости дня
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“Уже завтра мы будем поздравлять друг друга, строить планы и загадывать желания на новый 2022 год, а сегодня мне хочется сказать вам огромное спасибо за любовь в году уходящем. Для любого артиста важна оценка его зрителя, и я абсолютно счастлива, что мое творчество находило такой сильный отклик в ваших сердцах в этом году”, – написала она.

Loboda отметила, что по опросам российской социальной сети “Одноклассники” песней года признана композиция “Родной”. Певица добавила, что по результатам голосования в музыкальном сообществе “Русская музыка” (соцсеть “ВКонтакте”) – она названа лучшей исполнительницей, а ее ролик на песню “Родной” – лучшим видеоклипом 2021 года.

Также Loboda анонсировала премьеру версии песни “Родной” на итальянском языке. Ее покажут 1 января на российском “Первом канале”.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Доступ к соцсетям РФ и другим российским и сепаратистским ресурсам ограничен в Украине с мая 2017 года в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список попали “ВКонтакте”, “Одноклассники”, сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. В 2018-м и 2019 году в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

15 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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