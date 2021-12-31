В канун Нового года в Санкт-Петербурге украли главную городскую ёлку

Тысячи петербуржцев и гостей Северной столицы, посетившие 31 декабря Дворцовую площадь, были шокированы отсутствием главной новогодней ели.

Как стало известно, накануне ночью дерево высотой 25 метров похитили неизвестные.

– Пока мы не можем сообщить всех деталей, так как ведётся следствие. Вкратце картина происшествия следующая: около 3 часов ночи 31 декабря 2021 года к Дворцовой площади подъехал грузовой автомобиль иностранного производства. Из него вышли 10 неустановленных лиц в костюмах Дедов Морозов, которые сразу же направились к ёлке. Используя специальное оборудование они произвели её демонтаж и вывезли части ели в неизвестном направлении, – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Всеволод Чередниченко.

Городские власти активно подключились к поиске пропавшей ели, оперативный штаб возглавил лично губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Я обещаю, что мы найдём виновных. Это чистой воды провокация, это спланированная акция по дискредитации Петербурга, петербуржцев и органов власти, Но мы достойно ответим на этот вызов. Все причастные к этому буду установлены и привлечены к ответственности. Новую ёлку мы уже заказали, я лично буду курировать её установку и прослежу, чтобы её охраняло не менее взвода бойцов, – заявил Беглов.

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