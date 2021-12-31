 

В канун Нового года в Санкт-Петербурге украли главную городскую ёлку

31.12.2021, 9:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тысячи петербуржцев и гостей Северной столицы, посетившие 31 декабря Дворцовую площадь, были шокированы отсутствием главной новогодней ели.

Как стало известно, накануне ночью дерево высотой 25 метров похитили неизвестные.

в Санкт-Петербурге украли главную городскую ёлку– Пока мы не можем сообщить всех деталей, так как ведётся следствие. Вкратце картина происшествия следующая: около 3 часов ночи 31 декабря 2021 года к Дворцовой площади подъехал грузовой автомобиль иностранного производства. Из него вышли 10 неустановленных лиц в костюмах Дедов Морозов, которые сразу же направились к ёлке. Используя специальное оборудование они произвели её демонтаж и вывезли части ели в неизвестном направлении, – заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Всеволод Чередниченко.

Городские власти активно подключились к поиске пропавшей ели, оперативный штаб возглавил лично губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Я обещаю, что мы найдём виновных. Это чистой воды провокация, это спланированная акция по дискредитации Петербурга, петербуржцев и органов власти, Но мы достойно ответим на этот вызов. Все причастные к этому буду установлены и привлечены к ответственности. Новую ёлку мы уже заказали, я лично буду курировать её установку и прослежу, чтобы её охраняло не менее взвода бойцов, – заявил Беглов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / “Я чувствую себя неудачницей”: Ким Кардашьян впервые рассказала, почему ушла от Канье Уэста

27.11 / Спасибо партии за пытки

07.09 / Назван простой напиток от «плохого» холестерина

06.08 / Не друг ты мне: как американцы шпионят за союзниками в Европе

20.08 / Татуировки и цены. Лучшая тату студия

23.03 / In Fraud We Trust

09.10 / Учимся сочетать модные осенние цвета, как настоящие стилисты: советы эксперта по имиджу

25.09 / «Агентура ФСБ есть и в ЗАГСах, и в домоуправах»

08.08 / Мнение: “Остроумно” пошутил про Гитлера

08.08 / В Барнауле нашли труп пенсионерки с поврежденной головой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика