Директор Хлебниковой назвал «позором» слова Шуры об алкоголизме певицы

Шура прокомментировал ситуацию, при которой Марина Хлебникова попала в пожар, и связал это с ее алкогольной зависимостью. В новом интервью директор певицы Данила Прайс высказал мнение по поводу данного заявления.

Согласно словам Прайса, за все годы сотрудничества с Хлебниковой они ни разу не встретились с Шурой. Они не видели друг друга ни на каких совместных мероприятиях, в общих гримерках и, тем более, лично. При этом, исполнительница посещает все возможные встречи и светские вечера.

Кроме того, Шура никогда не связывался с артисткой, не звонил и не общался. С ее стороны, аналогично, не было проявлено инициативы наладить контакт. Директор также отметил, что вероятнее всего данное утверждение музыканта напрямую связано с его желанием пропиариться на инциденте.

Прайс обратился к певцу и сказал, что у того нет ни единого доказательства проблем с алкоголем Хлебниковой, в связи с чем следует закончить этот бессмысленный конфликт. В противном случае, он просит Шуру предоставить свидетельства своим словам.

В завершение директор сказал, что людям незачем верить словам исполнителя, потому что ранее тот сам признался, что страдает от алкогольной зависимости. Таким образом, слова Шуры превращаются в «позор».

Источник: www.gazeta.ru