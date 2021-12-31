 

Более 47% взрослого населения Украины получили хотя бы одну прививку против COVID-19

31.12.2021, 9:34, Новости дня
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Первую дозу вчера получили 27 065 украинцев, вторую – 72 834. 

Третью, дополнительную, (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) получили 578 украинцев. Третью, бустерную или ревакцинальную, дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1228 человек. 

На сайте министерства указано, что для прививок 30 декабря использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (60 646), Sinovac (22 163), Moderna (15 662) и AstraZeneca (1228).

С начала вакцинальной кампании 14 698 234 человека получили первую дозу, 13 698 387 – вторую. Дополнительную дозу получили 3880 человек, бустерную дозу – 4900 человек. В общей сложности сделали 28 405 399 прививок.

“Уже 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни! Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%”, – отмечают в министерстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2033482116814883

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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