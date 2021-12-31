СМИ: Певицу Хлебникову выписали из больницы

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову выписали из больницы, опасность для ее жизни и здоровья миновала.

У певицы диагностировали 20% ожогов тела, а также ингаляционное заражение. Но опасность миновала, ее состояние улучшилось, причем настолько, что врачи приняли решение о выписке.

Представители артистки заявили, что ничего не знают о ее выписке, однако источники в медицинских кругах сообщают, что Марину Хлебникову выписали, передает «СтарХит».

Ранее сообщалось, что певицу Марину Хлебникову перевели из реанимационного отделения в больнице в ожоговое.

Напомним, пожар в квартире актрисы начался 18 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Отмечалось, что в момент трагедии вместе с Хлебниковой в квартире находились ее дочь и родители. Именно дочь вызвала пожарных, почувствовав запах дыма.