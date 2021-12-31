 

Северный флот отчитался о запусках «Цирконов»

31.12.2021, 9:18, Новости дня
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Северный флот провел порядка 12 запусков гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», информирует пресс-служба Минобороны.

В 2021 году Северный флот провел более 70 испытаний нового вооружения, в том числе гиперзвуковых «Циркон» и «Кинжал», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около десяти пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск», – говорится в тексте.

Ранее президент Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию сообщил об успешном залповом пуске ракет «Циркон».

Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планировалось завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.



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