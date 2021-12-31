Россиян предупредили о клещах в новогодних елях

На живых новогодних елях могут встретиться мелкие насекомые, в том числе клещи и клопы, сообщил дендролог Лев Яковлев.

Яковлев заявил, что «в подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют, можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса», передает «Московский комсомолец».

По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. Обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, так как для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды.

Он напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи – переносчики энцефалита и боррелиоза, однако их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы.

Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную «флору» помещения.

Ранее токсиколог предупредил о необходимости мыть живую ель перед установкой дома.