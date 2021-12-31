Басков отрицает, что стал для Киркорова соперником

На протяжении долгих лет в российском шоу-бизнесе пытались развязать вражду между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. Их выводили на конфликты, настраивали друг против друга, но все равно ничего не получилось.

За несколько прошедших лет артисты очень сильно сблизились. Они рассказывали о том, что вместе ездят в путешествия, встречаются для того, чтобы поговорить и обсудить свежие новости, а также ходят в кино. По словам Баскова, однажды Киркоров позвонил ему посреди ночи и предложил просто покататься на машине по ночной столице и даже сам забрал его из дома.

Раньше многие поклонники считали, что у исполнителей натянутые отношения, но после данных признаний стало ясно: дружба у них настоящая. В новом эпизоде телешоу «Привет, Андрей» звезды дали этому подтверждение. Они также отметили, что в любой момент готовы помочь друг другу во всем.

Киркоров заявил, что не видит вокруг себя никаких соперников, а друг способен появиться только с сюрпризом, но, разумеется, приятным. Басков ответил на это, что он вовсе не соперник, а наоборот, «счастливая старость» для Киркорова. Последнее он объяснил тем, что коллега сам попросил о нем заботиться.

Источник: www.starhit.ru