C 2022 года для работы в такси не потребуется водительское удостоверение

Министерство транспорта издало постановление, согласно которому водители такси смогут работать, не имея водительского удостоверения.

Это было сделано для преодоления кадрового кризиса в таксомоторных парках.

В течение всего 2021 года цены на поездки в такси неуклонно росли. Это связывали с нехваткой водителей. Значительная часть таксистов-гастарбайтеров покинула Россию, а местные кадры не хотели работать из-за низких расценок, предлагаемых агрегаторами. Правительству пришлось искать способы, чтобы насытить рынок такси рабочей силой. При этом требование наличия водительских прав было признано излишним.

– На рынке труда в России и ближнем зарубежье огромное количество людей, умеющих водить автомобиль, но по каким-либо причинам не обучавшихся в автошколе. Мы не видим причин, чтобы запрещать им водить такси. Это также будет важным шагом к преодолению дискриминации россиян. Их таджикские и узбекские конкуренты тоже нигде не обучались вождению, но водительские удостоверения имеют, – заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Существовавшая ранее система действительно создаёт излишние препятствия на пути гражданина к вождению такси. Обучение в автошколе занимает около полугода, а сроки сдачи экзамена в ГИБДД вообще сложно предсказать. Из-за этого создаётся дефицит таксистов и россияне вынуждены переплачивать за поездки. Теперь каждый, кто готов по 12 часов в смену проводить за рулём, может устроиться в таксопарк. Для этого потребуется только паспорт.

Отмена требования водительских удостоверений не означает отмены требования путевых листов у таксистов.

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