Путин присвоил гражданство тренеру и начальнику ФК «Зенит»

Президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство помощнику главного тренера футбольного клуба «Зенит» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Де Оливейра Виллиам Артур, родившийся 20 октября 1982 г. в Бразилии; Кошелев Евгений Валентинович, родившийся 20 июля 1979 г. на Украине», – говорится в указе на портале правовой информации.

Оливейра входит в тренерский штаб «Зенита» с января 2019 года. За этот период клуб трижды выиграл чемпионат страны, дважды – Суперкубок России, один раз – Кубок России. В качестве футболиста он представлял бразильские клубы «Реал Бразил», «Агия Негра», мексиканскую «Пуэблу», сербские «Срем» и ОФК, российские «Амкар», «Шинник», «Динамо» (Брянск) и «Уфу».

Кошелев начал свою деятельность в футболе в 2004 году в украинском «Шахтере». С 2009 года является заместителем директора академии «Зенита», с июня 2014 года – начальником команды.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство певице и актрисе Наталии Орейро и ее сыну. В ноябре певица получила российский паспорт во время церемонии в посольстве РФ в Буэнос-Айресе.