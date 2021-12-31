Священник посоветовал не устраивать «флешмоб благочестия» за новогодним столом

Верующие должны сами определить, какой пост идет им на пользу, и следовать ему, а также не стоит устраивать «флешмоб благочестия», приходя в гости к не постящимся и отказываться от угощений, сообщил блогер, настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.

Островский заявил, что «если вы приезжаете в гости к неверующей семье, не стоит устраивать флешмоб благочестия, говорить: «Уберите всю еду, потому что я пощусь», передает РИА «Новости».

«Здесь любовь и снисхождение к ближнему должны быть выше поста. Никто вас не осудит, если вы съедите то, что вам положат в тарелку. Если вы будете следить за своей совестью, она вам подскажет, где вы едите определенные продукты из любви, а где – из чревоугодия», – сказал он.

Говоря о строгости соблюдения поста, священник напомнил, что «у каждого своя мера»: «Кто-то постится строго и это получается, приносит пользу, у кого-то не получается поститься строго – лишь бы была польза. Нужно помнить слова Христа, что все познается по плодам. Пусть человек смотрит, какой пост принесет ему добрые плоды».

Он также подчеркнул, что вне зависимости от меры поста, даты и повода верующим следует исключить пьянство.

Напомним, Новый год попадает на время Рождественского поста в Русской православной церкви, который начался 28 ноября. Пост также называют Филиппов, по имени апостола, память которого празднуется 27 ноября.

Это один из четырех многодневных постов, он продлится до 6 января включительно, а 7 января православные встретят Рождество. В этот пост священники рекомендуют мирянам не есть мясо, яйца, молоко и молочные продукты, также в пост рекомендуется освободить время для духовной жизни, делать больше хорошего для ближних.