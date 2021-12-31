 

В Венгрии заявили об отсутствии нарушений по поставкам в Европе со стороны Газпрома

31.12.2021, 8:34, Новости дня
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Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны Газпрома, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто заявил, что Газпром «всегда был надежным партнером Венгрии», и «все контакты и сроки, объемы поставок были соблюдены», передает RT.

«И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что Газпром нарушал свои обязательства по поставкам газа (…) РФ соблюдает те контракты, которые подписывает Газпром с европейскими партнерами», – добавил он.

Министр также заявил, что жалобы в адрес РФ со стороны некоторых европейских политиков и обвинения в энергетическом кризисе могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках, но это вопрос коммерции, торговли.

«Я понимаю, что очень легко для политиков обвинить какую-то одну страну или человека, чтобы снять с себя ответственность (…) Я знаю, что все гораздо сложнее, чем некоторые европейские коллеги думают (…) Я из своего опыта могу сказать: с Газпромом договориться непросто, но когда вы договорились, можно быть уверенным, что договоренность будет выполнена», – подчеркнул Сийярто.

Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес РФ и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.



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